شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى ثانى جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من هليوبوليس مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع البنك الأهلى والجزيرة مع الأهلى.

بينما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من هليوبوليس مع الجزيرة والبنك الأهلى مع طلائع الجيش والأهلى مع سموحة وسبورتنج مع الزمالك.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.