شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش جوميز فى استكمال جهازه المعاون بعد اعتذار معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادى الزمالك، مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الكروى الأول، تشكيل جهازه المعاون، من حيث المساعدين المحليين، خاصة بعدما اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق عن عدم استكمال المهمة مع جوميز، ورفضه العمل كمساعد فى الجهاز المعاون.

واستمر أحمد مجدى فقط من الجهاز السابق، نظرًا لرحيل محمد عبد المنصف عن تدريب حراس المرمى أيضًا.

ويضم جهاز جوزيه جوميز مع الزمالك 3 مساعدين أجانب، هم أندري بيكي مدرب مساعد، ولويس فيسينتي مدرب حراس، وجواو ميجيل مدرب أحمال، بالإضافة إلى استمرار أحمد مجدى، حيث سيتم مناقشة المدرب البرتغالى في إمكانية الاكتفاء بهذا الجهاز أم سيحتاج لمدرب مصري مساعد بجانب أحمد مجدى لمعاونته في المرحلة المقبلة.

واستقر مسئولو نادى على استمرار عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة للفريق، مع رحيل أحمد حسنى عن الجهاز الإدارى، وعودة عمرو أبو العز لرئاسة الجهاز بعدما كان رحل عنه في ديسمبر 2021.

وحرص مسئولو نادى الزمالك على توجيه الشكر لمعتمد جمال المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول، على ما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، ونجاحه فى البطولة الودية والفوز بكأس دبى للتحدى.