شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. فلافيو يقود الأهلى للتتويج بالسوبر الأفريقى أمام الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 فبراير 2009 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه بعد فوزه على الصفاقسى التونسى بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة الدولى، سجل الأنجولى فلافيو هدفى الأهلى فى الدقيقتين 47 و70 فيما سجل الإيفوارى كواسى بلازا هدف الصفاقسى الوحيد فى الدقيقة 63.

الأهلى خاض مباراة الصفاقسى التونسى بقيادة فنية للبرتغالى مانويل جوزيه الذى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: "أمير عبد الحميد وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحى وجيلبرتو وسيد معوض ق 83 " وأحمد حسن والمعتز إينو وحسام عاشور ومحمد بركات وفلافيو "محمد سمير".

وانفرد الأهلى وقتها بالرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقى بعدما تخطى منافسه التقليدى فى مصر الزمالك الذى نال اللقب ثلاث مرات.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".