شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين كهربا وموديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
وتضاءلت فرص الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد فى السفر إلى الجزائر برفقة بعثة الأهلي واللحاق بمباراة بلوزداد بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية منذ أيام، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، حيث يحتاج اللاعب لفترة تأهيل مبدئية من 10 إلى 15 يوماً، على أن يتحدد المصير النهائي للمهاجم الفلسطيني من السفر إلى الجزائر من عدمه خلال أيام.
ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".
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