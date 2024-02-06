كولر يفاضل بين كهربا وموديست لقيادة هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائي محمود كهربا وأنتونى موديست مهاجمي الأهلي لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها 16 فبراير الجاري، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل اختيار أحدهما للمشاركة أساسيا وتواجد الآخر على دكة البدلاء.

وتضاءلت فرص الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد فى السفر إلى الجزائر برفقة بعثة الأهلي واللحاق بمباراة بلوزداد بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية منذ أيام، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، حيث يحتاج اللاعب لفترة تأهيل مبدئية من 10 إلى 15 يوماً، على أن يتحدد المصير النهائي للمهاجم الفلسطيني من السفر إلى الجزائر من عدمه خلال أيام.