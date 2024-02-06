شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين وطنيين مرشحون لمنتخب مصر.. بعد تصريحات المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة مفاجأة مدوية مساء أمس بعدما أعلن أن هناك اتجاه قوى لتعيين مدرب وطنى لمنتخب مصر، فى المرحلة المقبلة خلفا لروى فيتوريا المدير الفنى السابق.

وهناك أكثر من اسم من المدربين الوطنيين المرشحين حاليا لقيادة منتخب مصر خلفا لفيتوريا، وعلى رأسهم حسام حسن المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر، وعلى ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، وضياء السيد مدرب عام منتخب مصر السابق، وشوقى غريب المدير الفنى السابق للمنتخب، وأحمد سامى المدير الفنى لسموحة.

وقال علاء نبيل، فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "من قال إن مدرب منتخب مصر القادم أجنبى؟ الأمور لسه مش واضحة، المدرب الأجنبى وارد والمدرب الوطنى وارد".

واختتم المدير الفني لاتحاد الكرة تصريحاته قائلا: "إزاى مفيش مدرب مصري يصلح لإدارة منتخب مصر؟ لأ عندنا مدربين كويسين، ليه بنصبر على مدرب أجنبي ونصرف عليه عكس المدرب المصري الدنيا بتقوم وبتقعد عليه، والنتائج اللي حصلت دي مش أي مدرب مصري يقدر يعملها وأحسن منها، إيه المشكلة في تطوير المدرب المصري والصبر عليه؟".