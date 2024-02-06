قاعدة مجهولة.. لماذا أثار هدف برينتفورد أمام مانشستر سيتي الجدل على السوشيال ميديا؟ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار الهدف الذي استقبلته شباك فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه برينتفورد، أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من تقدم فريق برينتفورد بهدف بعد 21 دقيقة عبر المهاجم الفرنسي نيال موباي، إلا أن السيتي عاد في النتيجة بهاتريك لنجمه فيل فودين، ليفوز 3-1 ويقترب من قمة البريميرليج.

ومع تسجيل هدف برينتفورد توقع البعض أنه سيتم إلغاؤه بداعي التسلل على إيفان توني لاعب برينتفورد، حيث جاءت تمريرة الهدف من حارس مرمى برينتفورد مارك فليكين إلى توني وهو في وضع تسلل، لكنه لم يلمس الكرة حتى جاءه الهولندي ناثان آكي، ليبعده توني بجسده ويترك المساحة لموباي للتسجيل.

ويعني هذا أن توني المتسلل تداخل في الكرة بجسده، ومن ثم كان له تأثير على تسجيل الهدف بصفته متسللا، لذا كانت التوقعات بإلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، وهو ما لم يحدث.

وكشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية، في تقرير لها، أن هناك قاعدة مجهولة لا يعلمها كثيرون تسببت في احتساب الهدف.

وقالت الصحيفة إن قانون اللعبة "ينص على أنه لا يتم اعتبار اللاعب متسللاً حين تصل إليه الكرة من ركلة مرمى"، وهي الوضعية التي كان فيها توني.

وتسبب احتساب هدف برينتفورد في ردود فعل قوية من الجماهير المتابعة للمباراة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال أحد النشطاء: "بكل صدق أنا لأول مرة وبعد سنوات أكتشف أنه لا يوجد تسلل من ركلات المرمى".

وقال آخر: "برينتفورد يسكت صخب أعضاء نادي الفار"، في إشارة للجماهير السماوية المطالبة بإلغاء الهدف.

وأشادت بعض الجماهير بذكاء إيفان توني في التعامل مع هذه القاعدة النادرة من قانون كرة القدم، فكتب مشجع: "إيفان توني يفهم التفاصيل الدقيقة لقواعد كرة القدم"، بينما أشاد آخر به قائلاً: "هذه جودة من إيفان، وانطلاقة ذكية من موباي".