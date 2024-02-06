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"مش مجرد قاضية".. أفشة يوجه رسالة للاعبي الناشئين في الأهلي (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للاعب الفريق محمد مجدي "أفشة" مع بعض لاعبي الناشئين، رفقة "عم حارس" أحد عمال النادي.

ووجه "أفشة" رسالة للاعبي الناشئين، قائلا: "مبتتحسبش كده يا صاحبي هي مش مجرد قاضية، لازم كل يوم تثبت انك قد المسئولية، انك قد انك تلعب في تاريخ كبير زي النادي الأهلي".

وسجل أفشة هدف الفوز للأهلي ضد الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ليحقق الأحمر اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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