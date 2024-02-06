المدرب الوطني في الصورة.. وسائل إعلام: حسام حسن يقترب من قيادة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن هناك ارتفاعا لأسهم المدرب الوطني خلال الساعات الأخيرة لتولي قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن قيادة منتخب مصر، بعد توديع الفريق الوطني منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن هناك رغبة ظهرت داخل الاتحاد المصري لكرة القدم حول وجود مدرب وطني للمرحلة المقبلة، حيث يتنافس عليها كل من حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، وعلي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي.

وأضاف الموقع أنه لا يوجد حتى الآن أي تحرك رسمي بشأن الثنائي، مضيفا أن اتحاد الكرة لم يتواصل مع "التوأم" أو علي ماهر إلا بعدما يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك.

وأشار إلى أن الثنائي المرشح فقط هما حسام حسن وعلي ماهر فقط، مؤكدا أنه إذا تم اختيار مدرب وطني سيكون أحد الثنائي.

وفي وقت سابق، فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة كبيرة عندما أكد أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما الأقرب لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن "حسام وإبراهيم حسن اقتربا من قيادة المنتخب الوطني، في ظل وجود اتجاه كبير لإسناد المسؤلية للمدرب الوطني".

من جانبه أكد حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي السابق لمنتخب مصر، أن هناك أكثر من مدرب وطني يستطيع قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، أكد "المعلم" أن حسام حسن هو المدرب الأنسب لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.