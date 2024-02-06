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في ظهور مميز..مصر تحصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للاثقال

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ياسر رشاد - القاهرة - للاعبي مشروع البطل الأوليمبي

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 01:04 م 2/6/2024 1:04:24 PM
مصر تحصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للاثقال

حقق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الاثقال نجاحاً كبيراً خلال البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة في مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

حققت اللاعبة نضال محمد صاحبة الـ 19 عامًا ولاعبة المشروع القومي بدمياط 3  ميداليات في وزن 49 كجم  الميدالية الفضية في منافسات الخطف، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في  النتر والمجموع، كما حصل اللاعب نورالدين محمد زكي صاحب الـ 20 عامًا ولاعب المشروع القومي بأسيوط، على ثلاث ميداليات في وزن 61 كجم، حيث حصد برونزية الخطف و ميداليتين فضيتين في النتر والمجموع.

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ويتضمن المشروع  انتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028،  بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية،  ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضياً في 13 لعبة يستهدفها المشروع.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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