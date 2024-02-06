أوسيمين يثير أزمة في نيجيريا قبل مواجهة جنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا

تحوم الشكوك حول فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا من أجل المشاركة في مباراة جنوب إفريقيا بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب إفريقيا مساء غدًا الأربعاء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأعلن منتخب نيجيريا في بيان رسمي: “فيكتور أوسمين لم يسافر مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الاثنين؛ وذلك بسبب شعوره بآلام في البطن”.

وأتم البيان: “تم وضع أوسيمين تحت الملاحظة الدقيقة مع أعضاء الفريق في أبيدجان، وإذا تعافى اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب مساء اليوم”.

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وكان أوسيمين قد شارك في كل مباريات نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا كأساسي، حيث أحرز هدفًا وصنع هدفين آخرين.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة نيجيريا وجنوب إفريقيا، الفائز من مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند مهمة التحكيم على مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا للحكم المصري أمين عمر، والذي سبق له وأن أدار مبارتين في البطولة.