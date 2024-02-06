بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا.. كم مباراة أدراها أمين عمر في أمم إفريقيا؟

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، والمقرر لها غدًا الأربعاء.

وكان أمين عمر قد أدار مبارتين في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية المقامة في كوت ديفوار، وهما المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والتي انتهت بفوز كوت ديفوار بهدفين دون رد، كما أدار مباراة تنزانيا والكونغو الديمقراطية في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ويتواجد سبعة حكام مصريين في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية وهم: أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور، ومحمد عادل، ومحمد معروف.

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وكان محمد عادل قد أدار ثلاث مباريات أيضًا في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، آخرها مباراة كوت ديفوار ومالي في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز كوت ديفوار بهدفين لهدف، وشهدت محاولة اعتداء لاعب منتخب مالي على الحكم المصري قبل أن يتم السيطرة على الموقف من قبل الأمن في الملعب.