5 صفقات جديدة للاهلي في الميركاتو الشتوي قبل ساعات من غلق باب القيد

يغلق اليوم باب القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم؛ وذلك بعد أن تم مده ستة أيام بناءًا على طلب الأندية المصرية لرغبتها في إجراء تعاقدات جديدة.

وحسم النادي الاهلي خمس صفقات جديدة في فترة الميركاتو الشتوي الجارية، وذلك قبل ساعات من غلق باب القيد، الذي يغلق منتصف الليل.

وضم الاهلي عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر لتدعيم مركز المدافع الأيمن، كما تعاقد الاهلي مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من نادي سيريوس السويدي لتدعيم مركز الهجوم بالفريق الأحمر، كما تعاقد الاهلي مع محمود الزنفلي على سبيل الإعارة من نادي الداخلية؛ وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى خاصة بعد إصابة الشناوي وغيابه عن الأهلي في الفترة المقبلة.

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كما ضم النادي الاهلي الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب إم إس كي زيلينا وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا، حيث تم قيدهم تحت السن.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على فريق سموحة بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، وذلك في إطار استعدادات الاهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.