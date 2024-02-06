أول تعليق من مساعد هيرفي رينارد حول مفاوضات تدريب منتخب مصر (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - رفض لوران بونادي المدرب المساعد للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات التعليق على الأنباء التي أشارت لمفاوضات اتحاد الكرة مع "رينارد" لتولي قيادة منتخب مصر.

كانت الخليج 365 تواصلت مع مساعد هيرفي رينارد للسؤال حول مفاوضات اتحاد الكرة مع المدرب الفرنسي لقيادة الفراعنة، لكن رفض الأخير التعليق على المفاوضات في ظل الأنباء التي ترددت حول تواصل الاتحاد مع رينارد لتدريب منتخب مصر.

وتابع لوران بونادي أنه لا يفضل الحديث في الوقت الحالي حول الأمر، حيث أن تركيزهم حاليا منصب على المنتخب الفرنسي للسيدات.

في سياق متصل، كان إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد الكرة صرح منذ أيام في تصريحات تلفزيونية، أن هيرفي رينارد رحّب بتدريب منتخب مصر، ونحن نضعه في اعتبارنا وهو من بين الأسماء المعروضة بقوة وكذلك سيباستيان ديسابر وإن شاء الله نصل للقرار الذي يلبي طموحات منتخب مصر.

وتابع: لم نحدد هل سيتم تعيين مدير منتخب أو مدير إداري، وسنترك الأمر للجهاز الفني عند تعيينه، وسيكون اسما كبيرا لكن لم نعرض أي اسم حتى الآن.

وواصل أنه كان لدينا أمل كبير في استكمال فيتوريا لمشواره مع منتخب مصر إذ أنه قبل أمم إفريقيا لم يخسر سوى مباراة واحدة، ولكن في البطولة كان الأداء مغايرا وللأسف الشديد النتائج لم تكن مرضية وتوصلنا لاتفاق على إقالة البرتغالي وجهازه المعاون.