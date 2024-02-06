مرموش يعود للمشاركة في تدريبات فرانكفورت بعد تعافيه من المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عاد نجم المنتخب المصري عمر مرموش للمشاركة في تدريبات فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، للمرة الأولى منذ توديع منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكان آينتراخت فرانكفورت الألماني، أعلن في وقت سابق سبب غياب اللاعب عن التدريبات، هو معاناته من نزلة برد، ولذلك فضل البقاء في مصر لتلقي العلاج.

وأعلن النادي الألماني اليوم الثلاثاء عودة اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية، من خلال نشر مقطع فيديو عبر موقعه الرسمي على موقع "X" تويتر سابقا، يظهر فيه اللاعب المصري.

وودع مرموش رفقة المنتخب المصري بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة من المنتخب الكونغولي في مباراة دور ال 16 بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.