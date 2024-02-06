مشوار منتخبات دور نصف نهائي أمم أفريقيا 2023 في البطولة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

منتخب كوت ديفوار:

وخاض منتخب كوت ديفوار 3 لقاءات في دور المجموعات بالبطولة حصد ثلاث نقاط فقط، بعد الفوز على منتخب غينيا بيساو، والهزيمة أمام كلا من نيجيريا وغينيا الاستوائية، لتصعد ضمن أفضل ثوالث المجموعات، لتقابل في دور ال 16 منتخب السنغال وتتمكن من إقصائه بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم واجهت المنتخب المالي في مباراة الدور ربع النهائي ونجحت في الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل لاعبو منتخب كوت ديفوار في البطولة حتى الآن 5 أهداف فقط، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف.

منتخب جنوب أفريقيا:

تواجد المنتخب الجنوب أفريقي في المجموعة الخامسة بالبطولة، بجانب كلا من ناميبيا، تونس ومالي، واستهل المنتخب الجنوب أفريقي مشواره في البطولة بالهزيمة بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى، ثم حقق الفوز في الجولة الثانية برباعية نظيفة على حساب ناميبيا وحسم التعادل السلبي لقاءه في الجولة الثالثة أمام منتخب تونس، ونجح في تحقيق الفوز في مباراة دور ال 16 على حساب منتخب المغرب بثنائية نظيفة، ثم الفوز في مباراة ربع النهائي على حساب منتخب الرأس الأخضر 2-1 بركلات الترجيح.

وأحرز لاعبو المنتخب الجنوب إفريقي في البطولة 6 أهداف، وتلقت شباكهم هدفين فقط.

منتخب الكونغو الديمقراطية:

أوقعت القرعة الكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة، بجانب كلا من المغرب، زامبيا وتنزانيا، وصعد المنتخب الكونغولي كوصيف للمجموعة برصيد ثلاث نقاط دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل في لقاءاته الثلاث، ثم تخطي المنتخب المصري في دور ال 16 بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى منتخب غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح لاعبو المنتخب الكونغولي في إحراز 6 أهداف في البطولة، فيما استقبلت شباكهم أربعة أهداف.

منتخب نيجيريا:

لعب المنتخب النيجيري في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من كوت ديفوار، غينيا بيساو وغينيا الاستوائية، واستهل مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي مع غينيا الاسوائية، وحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب المنتخب الإيفواري بهدف نظيف ثم الفوز على غينيا بيساو في الجولة الثالثة بنفس النتيجة، وتمكن في مباراة دور ال 16 أمام منتخب الكاميرون من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز في لقاء ربع النهائي بهدف نظيف على حساب منتخب أنجولا.