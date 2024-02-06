شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب صادم لفيتوريا.. كم مباراة قادها المدربون مع منتخب مصر منذ عهد حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل البرتغالي روي فيتوريا عن القيادة الفنية لمنتخب مصر وهو في المركز الخامس بين أقل المدربين خوضا للمباريات مع الفراعنة منذ رحيل المعلم حسن شحاتة.

واكتفى فيتوريا بقيادة المنتخب الوطني في 18 مباراة فقط، أقل بماراتين من كارلوس كيروش الذي حقق نتائج مميزة مع الفراعنة، وأقل بأربعة عشر مباراة من هيكتور كوبر صاحب انجاز الوصول لكأس العالم.

ورحل المدير الفني البرتغالي من تدريب منتخب مصر رفقة جهازه المعاون بالكامل والذي ضم كل من: أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026، وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا، وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

ونستعرض فيما يلي كم مباراة خاضها المدربون مع منتخب مصر منذ رحيل حسن شحاتة:

إيهاب جلال = 3 مباريات

حسام البدري = 9 مباريات

شوقي غريب = 9 مباريات

خافيير أجيري = 12 مباراة

روي فيتوريا = 18 مباراة

كارلوس كيروش = 20 مباراة - بوب برادلي 32 مباراة

هيكتور كوبر = 38 مباراة



