شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتي نصف نهائي كأس رابطة الأندية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، فى نسختها الثالثة، ويستضيف المصري نظيره طلائع الجيش، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع سيراميكا حامل لقب النسخة الأخيرة.

س: كيف تأهلت الفرق الأربعة إلى نصف النهائي؟ ج:تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف النهائي بعد الفوز على إنبي في ربع النهائي بثنائية نظيفة، بينما فاز طلائع الجيش على الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وفاز سيراميكا على سموحة بثنائية نظيفة وأخيراً فاز المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف. س: ما هو موعد وملعب مباراتي نصف النهائي؟ ج:يلتقي النادي المصري مع في الرابعة والنصف عصر اليوم مع طلائع الجيش على ستاد برج العرب، بينما يلتقي سيراميكا مع الاتحاد السكندري في السابعة والنصف على ستاد الإسكندرية. س: من هو حامل لقب البطولة في أول نسختين؟ ج:يحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1. س: من هم حكام مباراتي نصف النهائي؟ ج:أعلنت لجنة الحكام الرئيسية طاقم حكام مباراة طلائع الجيش أمام نظيره المصري البورسعيدي، حيث سيدير المباراة الحكم عبد العزيز السيد حكم ساحة، ويعاونه هاني خيري وأحمد صلاح مساعدين، ومصطفى عثمان الحكم الرابع، ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم وائل فرحان.

كما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا أمام نظيره الاتحاد السكندري، حيث سيدير المباراة الحكم محمد يوسف حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ووليد عبد الرازق الحكم الرابع، ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم طارق مجدي.

س: ما هي القيمة التسويقية لفرق نصف النهائي؟ ج:يتصدر فريق سيراميكا قائمة الأغلى بين فرق المربع الذهبي الأربعة بقيمة تسويقية تصل إلى 9 ملايين و350 ألف يورو، وجاء إجمالي القيمة التسويقية للمربع الذهبي بـ29 مليون يورو مقسمة على الفرق الأربعة كالتالي:

سيراميكا: 9 ملايين و350 ألف يورو

المصري: 8 ملايين 650 ألف يورو

طلائع الجيش: 5 ملايين و580 ألف يورو

الاتحاد السكندري: 5ملايين و500 ألف يورو