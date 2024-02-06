شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن غلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة غلق باب القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز منذ قليل لينتهي القيد الشتوي في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء،بعدما بدأ فى الأول من يناير الماضى، وتم تمديده حتى اليوم 6 فبرايرالجاري.

وانتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، وفيما سنتهي القيد بالنسبة لأندية القسم الثانى الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.