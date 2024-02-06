شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور لـ "كهربا": خليك مع اللي يشوف عليك النعمة فيتّمنى ليك الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إمام عاشور لاعب الأهلي عن علاقته بزميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا ونشر صور تجمعهما عبر موقع إنستجدرام ، وعلّق عليها: "الصاحب ساحب ف خليك مع اللي يشوف عليك النعمة فيتّمنى ليك الزيادة".



كهربا وامام عاااشور



كهربا وامام عاشور

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.