شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى التدريب على ملعب زاموار غداً ويفاضل بين الترسانة والدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على خوض اللاعبين أخر مران غداً الخميس على ملعب زامورا،نظراً لبدء أعمال الصيانة الجديدة لـ "نجيلة الملعب" التي تضررت خلال الفترة الماضية بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع شركة خاصة لصيانة الملعب وتهيئته من جديد لاستقبال مران اللاعبين، خاصة أنه كان سبباً في تعرضهم للعديد من الإصابات وأخرها محمود الونش مدافع الفريق.

ويفاضل مسئولو نادى الزمالك حالياً بين الاتفاق على ملعب الترسانة أو الدفاع الجوى لاستقبال التدريبات خلال الفترة المقبلة،حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة في الملعب.

فى سياق متصل عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب استعداداً للفترة المقبلة، وشدد المدير الفني على ضرورة بذل المزيد من الجهد، حتى يكون الجميع على أتم جاهزية للمشاركات والارتباطات المقبلة.