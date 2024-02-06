شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يقود هجوم المصرى أمام الطلائع وظهور التونسي معتز زدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الرابعة والنصف اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى.

رباعي خط الظهر: كريم العراقي ـ أحمد منصور ـ عمرو موسي ـ باهر المحمدي

خط الوسط: ميدو جابر ـ محمود حماده ـ عمرو سعداوي ـ سمير فكري ـ معتز زدام

الهجوم: محمد الشامي

ويدخل النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، مباراة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز في المباراة الماضية بالدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مواجهة شهدت تألق الصفقات الجديدة وهو ما طمأن الجهاز الفني للفريق.

وحرص مجلس المصري على تحفيز لاعبيه بالمكافآت لتحفيزهم على التتويج باللقب، ويتسلح علي ماهر بعودة المصابين وفي مقدمتهم فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسهم صلاح محسن، والذى سجل وصنع في أول مشاركة له مع الفريق البورسعيدي بالمباراة الماضية.

على الجانب الآخر، يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه عبد الحميد بسيوني، بعد التأهل من ربع النهائي على حساب الجونة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتسلح بسيوني بالصفقات الجديدة التي ضمها الطلائع خلال الميركاتو الشتوي الجاري وفي مقدمتهم عمر السعيد، الذي انضم إلى الطلائع لتدعيم الهجوم قادماً من مودرن فيوتشر.