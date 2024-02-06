مصادر: جلسة بين حسام حسن ووزير الرياضة لحسم موقفه من تدريب المنتخب

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماع فى الوقت الحالى مع حسام حسن المدير الفنى لفريق مودرن فيوتشر الحالي، لحسم ملف تدريب منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وبات حسام حسن أقوى المرشحين لمنصب المدير الفني للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالى روي فيتوريا، الذى قرر اتحاد الكرة توجيه الشكر له بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار من دور الـ16، ويتم الاستقرار على تولى مدير فني وطنى المسئولية خلال المرحلة المقبلة.

وفجر علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة مفاجأة مدوية مساء أمس بعدما أعلن أن هناك اتجاه قوى لتعيين مدرب وطنى لمنتخب مصر، فى المرحلة المقبلة خلفا لـ روى فيتوريا المدير الفنى السابق.

وقال علاء نبيل، فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "من قال إن مدرب منتخب مصر القادم أجنبى؟ الأمور لسه مش واضحة، المدرب الأجنبى وارد والمدرب الوطنى وارد".

واختتم المدير الفني لاتحاد الكرة تصريحاته قائلا: "إزاى مفيش مدرب مصري يصلح لإدارة منتخب مصر؟ لأ عندنا مدربين كويسين، ليه بنصبر على مدرب أجنبي ونصرف عليه عكس المدرب المصري الدنيا بتقوم وبتقعد عليه، والنتائج اللي حصلت دي مش أي مدرب مصري يقدر يعملها وأحسن منها، إيه المشكلة في تطوير المدرب المصري والصبر عليه؟".