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مران الأهلي..كولر يجتمع باللاعبين..مران بدني وتقسيمة..والفريق راحة غداً

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القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم ،الثلاثاء،على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد خوض الفريق لودية سموحة أمس في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. وأدى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي ضمن البرنامج البدني المحدد لهم ، وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ الرباعي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في فقرات بدنية وتدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي للفريق. واختتم مارسيل كولر المدير فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاث فرق.

على صعيد متصل ، منح مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة غدًا ، واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة غدا ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتائج مباريات الأهلي الوديةخاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.

آخر ظهور للأهلى 
توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا 
يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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