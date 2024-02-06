شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي..كولر يجتمع باللاعبين..مران بدني وتقسيمة..والفريق راحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم ،الثلاثاء،على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد خوض الفريق لودية سموحة أمس في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. وأدى اللاعبون فقرات تدريبية بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي ضمن البرنامج البدني المحدد لهم ، وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ الرباعي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في فقرات بدنية وتدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي للفريق. واختتم مارسيل كولر المدير فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين بثلاث فرق.

على صعيد متصل ، منح مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة غدًا ، واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة غدا ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.