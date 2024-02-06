شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في مران الفريق ويخضعون لقياسات بدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، ودخل لاعبو الفريق الدوليون العائدون من معسكر المنتخب الوطني في البرنامج التدريبي للفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية المحددة لهم من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.
وخضع لاعبو الفريق الدوليون، لقياسات بدنية وطبية قبل خوض المران الجماعي، وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، إن عناصر الفريق الدوليين خضعوا لقياسات بدنية وطبية وقياسات للوزن بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية.
وأوضح جاب الله أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، لكن الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان عليهم قبل الانخراط في البرنامج التدريبي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون.
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