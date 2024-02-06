مصادر: حسام وإبراهيم حسن يقودان المنتخب.. واتحاد الكرة يعلن الجهاز بالكامل

واستقر اتحاد الكرة علي تعيين إبراهيم حسن مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن .

وبدأ الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، في ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، والتنسيق مع مسئولي اتحاد الكرة على كافة الملفات الخاصة بالمنتخب الوطنى الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن إقالة روي فيتوريا بعد إخفاق أمم أفريقيا، وتولى فيتوريا المهمة الفنية للمنتخب يوليو من عام 2022، أي منذ عام و6 أشهر وأسبوعين و4 أيام بإجمالى 567 يوما، وخاض خلالها منتخب مصر 18 مباراة تحت قيادة روي فيتوريا، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.