شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك..تأهيل اللاعبين وخطط فنية وتخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخفيف بالحمل البدني تدريجياً في مران اليوم ، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين .

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، و استمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تم خلالها استخدام بعض الأدوات المخصصة الذي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب .

كما أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خاصة ، وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جانب خططي خاص بالضغط على المنافس بأكثر من طريقة . وشهدت الفقرة الخططية مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بعقد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب نقل فيها التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.