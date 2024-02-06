بعد يومين من تعيينه.. محمد يوسف يرحل عن المنتخب بعد الاتفاق مع حسام حسن على تدريب الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت تقارير إعلامة بأن محمد يوسف قد يعتذر عن مهمة المدرب العام بعد اختيار مدير فني مصري لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع eparena، هناك بعض المحاولات لاقناعه بالاستمرار حتى لا يضع المجلس في حرج بعد أن أصدر قرارا بتعيينه مدربا عاما من يومين.

وقرر اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مهمة المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعد إعلان رحيل البرتغالي روي فيتوريا رسميًا عن تدريب المنتخب

وذكرت وسائل إعلامية أن اتحاد الكرة أتم اتفاقه مع حسام حسن، لتولي تدريب منتخب مصر، خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن مسئولي الجبلاية عقدوا جلسة مع حسام حسن بالعاصمة الإدارية أمس، الإثنين، تم خلالها إتمام الاتفاقات على تولي تدريب منتخب مصر.

وأضاف الموقع أن الجلسة انتهت بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بالتعاقد، حيث سيوجد إبراهيم حسن ضمن الجهاز المعاون لشقيقه حسام حسن.

وفي وقت سابق، استقر اتحاد الكرة على رحيل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر، علاوة على اتخاذ قرارات عاجلة، عقب توديع بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وأعلن اتحاد الكرة اتخاذ عدة قرارات في اجتماعه الذي عُقد عصر الأحد الماضي، وهي توجيه الشُكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع التالي