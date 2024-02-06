شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير مدربا لحراس المنتخب وسليمان مدربا.. والعميد يطلب ضم أحمد الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة عن تولى سعفان الصغير منصب مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطنى فى الجهاز المعاون لحسام حسن، الذى تم الاتفاق معه على قيادة المنتخب خلفا للبرتغالى روى فيتوريا فيما سيتولي طارق سليمان منصب مدرب المنتخب.

وأضاف المصدر أن حسام حسن طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضم أحمد الكأس إلى جهازه المعاون فى قيادة الفراعنة وهناك ترحيب بتواجده.

واتفق حسام حسن مع اتحاد الكرة على تولى المهمة الفنية للفراعنة، ومعه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، خلفا لروى فيتوريا الذى تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في أمم أفريقيا .

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة تولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر رسميا بعد تحديد الأسماء المقرر أن تعاون حسام حسن في القيادة الفنية والاتفاق على مدة التعاقد مع الفراعنة .

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع حسام حسن علي تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن الفراعنة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.