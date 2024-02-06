شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن فى جلسة توليه تدريب المنتخب: حيادية مع الأندية..سأتخلص من العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرّب من حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل الجلسة التي جمعت التؤام مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تمهيداً لتولّي حسام حسن مهمة تدريب المنتخب المصري خلفاً للبرتغالى روى فيتوريا.

وأكد المصدر أن حسام وإبراهيم حسن رحبا على الفور بتدريب الفراعنة، وقال الثنائي خلال الجلسة "دى بلدنا وهنبذل كل جهد الفترة الجاية عشان المنتخب يكون في المكانة اللي يستحقها".

وأشار المصدر إلى أن التوءم أكد لوزير الرياضة أن تدريب منتخب مصر شرف لا يمكن التأخر عنه أو التفكير في الموافقة عليه خاصة وأنهما لهما تاريخ كبير من تمثيل منتخب مصر في المحافل القارية والعربية والعالمية والجميع يشهد على إخلاصهما لـ "قميص" منتخب مصر خلال سنوات طويلة.

وأكد المصدر أن حسام حسن شدد خلال الجلسة ذاتها على أن إختيار اللاعبين في المنتخب الوطني سيتم بمعايير عادلة وحيادية لأن منتخب مصر "ملك" الجميع ومن حق أي لاعب الإنضمام لمنتخب بلاده طالما إجتهد وأخلص مع ناديه ، وأوضح العميد حسام حسن أن المنتخب لن يشهد أي مُجاملات أو تفرقة بين لاعب وأخر أو نادي وأخر وسيكون شعاره "منتخب مصر فوق جميع الأندية".

ووفقاً للمصدر ذاته ، فقد خفف حسام حسن وإبراهيم حسن من حالة الخوف لدى البعض من العصبية التي تظهر عليهما خلال قيادتهما لأي فريق ، حيث أكد التوءم لوزير الرياضة أنهما أكتسبا خبرات طويلة في مشوار التدريب تؤهلهما للتعامل بعقلانية وحكمة مع أي موقف حتى لا تُفسد اي تصرفات غير مقبولة تجربتهما مع المنتخب الوطني التي جاءت بعد سنوات من الإنتظار .

ومن المقرر أن يعقد التؤام حسام وإبراهيم جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة للاتفاق على باقى تشكيل الجهاز الفني، على أن يعلن مسئولو الجبلاية مدة التعاقد وتفاصيله مع التؤام .