شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على المصرى بهدف "جودوين" فى الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الول من مباراة طلائع الجيش أمام المصري، بتقدم الفريق العسكري بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

سجل جودين شيكا هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي ـ أحمد منصور ـ عمرو موسي ـ باهر المحمدي

الوسط: ميدو جابر ـ محمود حماده ـ عمرو سعداوي ـ سمير فكري ـ معتز زدام

الهجوم: محمد الشامي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد زولا ، خالد سطوحي ، عمرو طارق ، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقي ، عبد الرحمن شيكا ، حميد ماو

الهجوم:، يسري وحيد ، موسى دياوارا ، جودوين شيكا