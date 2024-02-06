اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على تدريب الفراعنة.. والكشف عن أسماء الجهاز المعاون

الشارقة - اميمة ياسر - اتفق حسام حسن مع اتحاد الكرة على تولي المهمة الفنية للفراعنة، ومعه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، خلفا لروي فيتوريا الذى تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في أمم أفريقيا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات صحيفة "اليوم السابع"، عن تولى سعفان الصغير منصب مدربا لحراس مرمى المنتخب الوطنى فى الجهاز المعاون لحسام حسن.

وأضاف المصدر أن حسام حسن طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضم أحمد الكأس إلى جهازه المعاون فى قيادة الفراعنة وهناك ترحيب بتواجده.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة تولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر رسميا بعد تحديد الأسماء المقرر أن تعاون حسام حسن في القيادة الفنية والاتفاق على مدة التعاقد مع الفراعنة .