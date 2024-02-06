ارتباك في فيوتشر بسبب حسام حسن.. والفريق يعود للقاهرة بعد إلغاء المعسكر "خاص"

ياسر رشاد - القاهرة - شهد نادي مودرن إرتباك شديد بعد رحيل حسام حسن المفاجئ لتدريب المنتخب الوطني ، واعلن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عودة فريق الكرة بالنادي إلي القاهرة بعد إلغاء المعسكر الذي كان مقرراً إقامته بمدينة الإسكندرية، بعد رحيل حسام حسن المدير الفني للفريق الذي تولي المسؤولية منذ أيام.

وكشف ر عرابي عن عقد جلسة عاجلة مع وليد دعبس رئيس النادي من أجل مناقشة الأمر واختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في المرحلة القادمة.

من ناحية أخرى، اشتعل الصراع على منصب المدير الفني للفريق ، بعد ساعات من رحيل حسام حسن الذي تولي قيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق روي فيتوريا.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي عن وضع قائمة ترشيحات مبدئية للمدرب الجديد ، مشيرا إلى أنها تضم حتى الآن أكثر من 6 مدربين.

وتضم قائمة الترشيحات التونسي معين الشعباني ومحمد يوسف وتامر مصطفي وعماد النحاس وحلمي طولان وطلعت يوسف.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، بعد إصرار وزارة الشباب والرياضة على اختيار مدرب وطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم إقالته بعد الخروج من دور ال 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.