لأول مرة في التاريخ.. الأردن يتأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية

تمكن منتخب الأردن، من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وفاز الأردن بهدفين دون رد، على كوريا الجنوبية، على استاد أحمد بن علي في الدوحة، مساء الثلاثاء.

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وسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن، يزن النعيمات، بعد تمريرة جميلة من زميله موسى التعمري، في الدقيقة 53، وعاد التعمري ليسجل الثاني بنفسه، من تسديدة مذهلة في الدقيقة 66، ليضاعف النتيجة.

وبذلك، وصل المنتخب الأردني لنهائي بطولة كأس آسيا، للمرة الأولى بتاريخه، حيث سيواجه السبت المقبل، الفائز من لقاء قطر وإيران، في نهائي مثير مرتقب.

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، كالتالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.