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طلائع الجيش يطيح بـ المصري ويتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية

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المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

نجح فريق طلائع الجيش في التأهل إلى نهائي كأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي.

وودع فريق المصري البورسعيدي، بطولة كأس الرابطة المصرية من دور نصف النهائي على يد طلائع الجيش، بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

ولعب فريق المصري البورسعيدي مع فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية.

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وافتتح طلائع الجيش التسجيل، في الدقيقة 14 من زمن المباراة بتوقيع جودوين شيكا.

ونجح صلاح محسن في تسجيل هدف التعادل لـ المصري في الدقيقة 73، حيث يعد الهدف الثاني له مع الفريق البورسعيدي، للمباراة الثانية على التوالي.

وينتظر طلائع الجيش، الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، لمواجهته في المباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2023-2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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