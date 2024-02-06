رسميًا.. الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئي في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن "الونش" خضع لفحوصات طبية مكثفة ومفصلة خلال الـ48 ساعة الماضية لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

وأضاف أن محمود حمدي "الونش" سيسافر إلى ألمانيا في أقرب وقت من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في الخارج.