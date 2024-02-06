"اللي مش عاجبه يعتزل دولي".. تعليق إبراهيم سعيد على أنباء تدريب التوأم للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق لاعب المنتخب المصري السابق إبراهيم سعيد، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تؤكد اقتراب حسام حسن من تولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً: "لو تم اختيار حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر، مبروك وبتمنى له التوفيق".

وأضاف: "هو الوحيد بكل صراحة الذي يصلح مع لاعبي الجيل الحالي للمنتخب المصري".

وتابع: "اللي مش عاجبه يعتزل دولي، منتخب مصر أكبر من أي لاعب بالتوفيق".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق، إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي روي فيتوريا، بعد توديع المنتخب بطولة أمم أفريقيا.