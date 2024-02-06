خاص.. 3 مرشحين لخلافة حسام حسن في تدريب فيوتشر بعد اقترابه من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

وكشف مصدر مطلع، عقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، من أجل مناقشة توليهم قيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وكان التوأم، قد تولى تدريب فريق فيوتشر منذ أيام قليلة، خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي قدم نتائج سيئة.

وعلم موقع الخليج 365، تحرك مسؤولي فيوتشر للتعاقد مع مدير فني جديد، تحسبا لتولي التوأم القيادة الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين لتولي تدريب فريق فيوتشر، خلفا لحسام حسن وهم: عماد النحاس وطارق مصطفى وحلمي طولان، وسيتم حسم هذا الملف في أقرب وقت.

اقرأ أيضا:

بعد الاستقرار على المدرب الوطني.. 4 مرشحين لتدريب منتخب مصر

"غير منطقي" .. ميدو يوجه رسالة لمنتقدي صفقة عبد الله السعيد