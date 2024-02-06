غاب 383 يوما.. تاريخ كبير لـ "الونش" مع إصابات الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، إصابة مدافع الفريق محمود حمدي "الونش"، بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة بالقدم اليسرى، عقب الفحوصات التي أجراها اللاعب، ويسافر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، لعرض حالته على أحد الأطباء والخضوع لعملية جراحية.

وكان الونش عاد من إصابة الصليبي، في 8 يناير الماضي، ليتعرض بعد 29 يوما فقط للإصابة مجددا، وأصيب الونش خلال مسيرته مع الزمالك مرتين من قبل، غاب على إثرهما 143 يوما و 240 يوما.

وتعرض مدافع الزمالك للإصابة في أوتار العضلة الخليفة خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري، يوم 20 أكتوبر 2022، وعاد يوم 12 مارس 2023، وخلال هذه المدة غاب عن 26 مباراة مع الزمالك.

فيما كانت الإصابة الثانية التي تعرض لها الونش قطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسرى، خلال مباراة الإسماعيلي، يوم 13 مايو 2023، وعاد يوم 8 يناير 2024، وخلال هذه الفترة غاب لمدة 240 يوما، بواقع 29 مباراة.

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