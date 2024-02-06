كمبيوتر "أوبتا" يتوقع الفائز بمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب نيجيريا نظيره الجنوب إفريقي، غدا الأربعاء، ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وتوقع الكمبيوتر العملاق "أوبتا" نتيجة المباراة، بحصول منتخب نيجيريا على فرصة أكبر للفوز بنسبة 52.2%، وجاءت نسبة فوز جنوب إفريقيا بـ 24.6%، ونسبة الذهاب إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح 23.2%.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 1-0.

وعلى الجانب الآخر، وصلت جنوب إفريقيا إلى نصف النهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1.

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