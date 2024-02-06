"ننافس على اللقب".. ديسابر يتحدث عن مواجهة كوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار، عن مواجهة الأفيال في دور نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال ديسابر: "أسمع بعض الناس يقولون أن المطلوب من منتخب الكونغو الديمقراطية قد تم إنجازه بالوصول إلى دور نصف النهائي، لكن بالنسبة لي نحن ننافس على اللقب وفي حال الفشل في الوصول إلى المباراة النهائية ستكون خيبة أمل".

واختتم: "بالطبع شاهدت مباراة كوت ديفوار ضد مالي، والثنائي قد قدما مباراة جيدة، لكن الآن نريد التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية".

الجدير بالذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية وصل إلى نصف نهائي كأس الأمم بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح 8-7 بدور الـ16، والفوز أمام غينيا 3-1 في ربع النهائي.

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