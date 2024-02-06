شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مودرن فيوتشر يودعون حسام حسن بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه لاعبو الفريق الأول بنادي مودرن فيوتشر، أحمد عاطف، محمد محمود ومحمد ربيعه، رسائل تهنئة ووداع لحسام حسن مدرب الفريق، والذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على انستجرام.

في ذات السياق، اقترب تامر مصطفى المدير الفني السابق لنادي إنبي، من تولي الإدارة الفنية لمودرن فيوتشر، وذلك خلفا لحسام حسن الذي من المقرر أن يتولى تدريب المنتخب الوطني.

وكشف مصدر مسؤول بمودرن فيوتشر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مسؤولو النادي توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع تانر مصطفى، على أن يتم تعيين محمد صديق مدرباً عاماً، وإمكانية عودة أحمد أوكا ضمن الجهاز الجديد.

وكان ط مصدر بنادي مودرن فيوتشر، قد كشف عن مغادرة التوأم حسام وإبراهيم حسن، معسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب منذ ساعات قليلة.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن التوأم استأذن من وليد دعبس رئيس النادي بمغادرة معسكر الفريق لعقد جلسة مع اتحاد الكرة بخصوص تدريب المنتخب.

وأنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن الفراعنة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وكان حسام حسن قد عاد إلى التدريب مؤخراً على رأس الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، قبل أن يستعين اتحاد الكرة بخدمات العميد.