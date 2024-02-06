شكرا لقرائتكم خبر عن المصري وطلائع الجيش يحتكمان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لنهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلي من مباراة طلائع الجيش أمام المصري، بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.، ويلجأ الفريقين إلى ركلات جزاء لحسم المتأهل إلى نهائي كأس الرابطة.

سجل جودين شيكا هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 14 من عمر المباراة، فيما تعادل صلاح محسن للمصري في الدقيقة 73، واستمرت النتيجة بالتعادل ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي ـ أحمد منصور ـ عمرو موسي ـ باهر المحمدي

الوسط: ميدو جابر ـ محمود حماده ـ عمرو سعداوي ـ سمير فكري ـ معتز زدام

الهجوم: محمد الشامي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد زولا ، خالد سطوحي ، عمرو طارق ، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقي ، عبد الرحمن شيكا ، حميد ماو

الهجوم:، يسري وحيد ، موسى دياوارا ، جودوين شيكا