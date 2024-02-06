شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقة الساعات الأخيرة للزمالك قبل غلق باب القيد الشتوى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قيّد مسئولو نادى الزمالك صفقة جديدة فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى الذى أغلق فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بعدما كان قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد حتى اليوم الموافق 6 فبراير الجارى.

وقام مسئولو الزمالك بقيد محمد سامح على سيستم اتحاد الكرة فى الساعة الأخيرة لغلق باب القيد الشتوى، وضم الزمالك محمد سامح الذى يلعب فى مركز المهاجم، مواليد 2003، من فريق وادى دجلة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وسبق وتعاقد الزمالك فى الميركاتو الشتوى مع كلاً من: عبد الله السعيد من بيراميدز، ⁠سيف فاروق جعفر من بيراميدز، ⁠ناصر ماهر من فيوتشر، محمد شحاتة مدافع. وسط ⁠طلائع الجيش، ⁠محمد عاطف جناح فريق طنطا، مهاب ياسر جناح فريق الداخلية، ⁠أحمد حمدى صانع ألعاب نادى مونتريال والأهلي السابق، ⁠زياد كمال لاعب إنبي، ⁠ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ⁠الاوغندي ترافيس موتيبا صانع ألعاب منتخب أوغند.

وانتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، وفيما سنتهي القيد بالنسبة لأندية القسم الثانى الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.