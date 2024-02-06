الامارات | "فعلوها النشامى".. الأردن يتأهل إلى نهائي آسيا للمرة الاولى في تاريخه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ الاردن المباراة النهائية لكأس اسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه بفوزه الصاعق على كوريا الجنوبية 2-0 اليوم الثلاثاء على استاد أحمد بن علي.

وسجل يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) الهدفين.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد ان تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.