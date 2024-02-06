المنتظر إعلانه خلال ساعات .. تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني كاملاً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة ، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني ، رفقة إبراهيم حسن الذي تولى مهام مدير المنتخب الوطني ، وذلك خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم توجيه الشكر إليه.





ويأتي تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني كاملاً بعد استقرار أعضاء مجلس الجبلاية عليه ، على النحو التالي :

"حسام حسن مديرًا فنيًا ، إبراهيم حسن مديرًا للكرة ، أحمد الكأس مدربًا مساعدًا ، طارق سليمان مدربًا عامًا ، وليد بدر إداري ، سعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى".

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن التشكيل كاملاً خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلمت الخليج 365 أن اتحاد الكرة قد قرر تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر بعد أن تم الاتفاق على القرار بعد تدخل وزارة الرياضة برفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث أنه في حال قدومه في الوقت الحالي سيكون هناك ارتباطات بـ شروط جزائية، وخلافه خاصة أن المجلس الحالي تنتهي مهمته بعد أربع شهور، عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024)