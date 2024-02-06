هيثم عرابي لـ الخليج 365: لم نحدد بديل حسام حسن.. و انتظر الإجتماع مع رئيس النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن إدارة النادي لم تستقر حتى الآن على المدرب الجديد المقرر أن يتولي المهمة خلفا للمدرب السابق حسام حسن الذي رحل لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال عرابي في تصريحات خاصة ل بوابة الخليج 365، أن النادي تلقي العديد من الترشحات لمدربين مميزين لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة.

وشدد عرابي على أن الأنباء التي ترددت عن إستقرار النادي على أحد الاسماء المرشحة لقيادة الفريق أمر عار تمام من الصحة وغير منطقي على الاطلاق، خصوصا أن رحيل حسام حسن كان منذ ساعات وبشكل مفاجئ للجميع.

وأشار الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، إلى أن أسماء المدربين المنتشرة على وسائل الإعلام لا تتجاوز الترشحات المبدئية حت الآن، ولم يتم الاستقرار على أحدهم، مؤكدا أن الاختيار النهائي سيتم خلال الاجتماع الذي سوف يعقده مع وليد دعبس رئيس النادي.