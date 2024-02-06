شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على خوض ودية السبت المقبل للاطمئنان على الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل في ختام تحضيراته لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل السفر إلى الجزائر لخوض المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري الأبطال.

ويرغب كولر في الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الدوليين والصفقات الجديدة قبل السفر إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد.

يذكر أن الأهلي في يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، بعد خوض ثلاث مباريات، أما اتحاد بلوزداد فيأتي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وأشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام سموحة، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرا وتخلله وديتين.

وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مميز.

وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.