خالد عبد الله يعود لمنصب مدرب حراس بيراميدز فى جهاز الكرواتي كورنسلاف جوريتش

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القاهرة - سامية سيد - يعود خالد عبد الله لمنصب مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ضمن الجهاز المعاون للكرواتى كورنسلاف جوريتش المدير الفنى الجديد، الذى تم التعاقد معه خلفا للبرتغالى باتشيكو، الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام المصرى البورسعيدى 3 / 1 في دور الثمانية لكأس الرابطة المصرية.

وسبق لخالد عبد الله تدريب حراس بيراميدز ضمن الجهاز المعاون للأرجنتينى رودلفو أروابارينا، قبل أن يتولى اليونانى تاكيس جونياس مهمة قيادة بيراميدز.

واستقرت إدارة الفريق السماوى على عودة خالد عبد الله لتولى تدريب حراس الفريق، لما يتمتع به من خبرات والنجاحات التى سبق وحققها مع حراس الفريق فى الفترات الماضية.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني الجديد لبيراميدز أحدى أيام الأربعاء أو الخميس من أجل توقيع العقود وقيادة الفريق في المران بعد الاتفاق على كل الخطوط العريضة للعقد خلال اليومين الماضيين.

ويتمتع كورنسلاف جوريتش بسيرة ذاتية جيدة، حيث قام بتدريب منتخب السعودية في كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت بالكويت، كما قاد النصر السعودى في بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى أنه عمل مدربا مساعدا للمنتخب الكرواتى.