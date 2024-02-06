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فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مداراليوم الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد خامس جولات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 .

 

و شهدت هذه الجولة فوز  كلا من ،الزمالك على ايسترن كومبانى، بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الأولى ،

 

بينما فاز  ضمن المجموعة الثانية الأهلى على سموحة 3/0 .

 

وشهد الدورى فترة توقف قبل العودة السبت الماضى ،  لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير  الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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