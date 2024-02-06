شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مداراليوم الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد خامس جولات الدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 .

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ،الزمالك على ايسترن كومبانى، بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الأولى ،

بينما فاز ضمن المجموعة الثانية الأهلى على سموحة 3/0 .

وشهد الدورى فترة توقف قبل العودة السبت الماضى ، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.