شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات تدعم البنك الأهلى بعد غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي البنك الأهلي في ضم 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بعد غلق باب الانتقالات الذي تم مده في وقت سابق من اتحاد الكرة حتى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وجاءت صفقات البنك الأهلي الستة كالتالي: الفلسطيني موسى فراوى ـ ياو أنور ـ محمد عبد الغنى ـ أحمد ربيع ـ عبد العزيز السيد ـ أسامة فيصل.

وكشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس فشل انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد المفاوضات القوية التي شهدتها الفترة الماضية.

وقال نصار فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الأمر لم يتخط المفاوضات فيما يتعلق بأبو جبل، والنتيجة يعرفها الجميع، وهذا لا يقلل من قيمة محمد أبو جبل، هو حارس مميز ويؤدى على أكمل وجه، وكل شيء كان فى إطار المفاوضات حتى حديثنا مع الزنفلي، وتم إغلاق هذه الصفحة.

وأضاف رئيس البنك الأهلى، "كل اللاعبين لدينا لهم دور، وكل التدعيمات ستشكل الفرق معنا، كان تركيزنا على ضم حارس مرمى وظهير أيمن، والحمد لله حققنا هدفنا من موسم الانتقالات الشتوية".

واختتم قائلا، "استغللنا التوقف ومنافسات كأس الرابطة لإعداد الفريق، ناقشنا التدعيمات الشتوية مع طارق مصطفى ونفذنا مائة بالمائة من متطلباته، ونستعد لاستئناف الدوري يوم 13 فبراير لوضع الفريق فى المكانة التى يستحقها".